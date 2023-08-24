أنطون صحناوي دان اعتداء ليل أمس في الجميزة - مار مخايل: متمسّك بالحريات الأساسية والعامة

أكد أنطون صحناوي على تمسكه الكلي والتام بالحريات الأساسية والعامة و"التي تشكل إحدى أبرز أسس لبنان وعلّة وجوده، سيما وأنه يُناضل من أجلها"، وذلك في بيان تعليقاً على الخبر الذي يتمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام حول الحادثة التي وقعت ليل الأمس الأربعاء في منطقة الجميزة - مار مخايل.



ورفض صحناوي ودان اعتداء ليل أمس في منطقة الجميزة - مار مخايل،مؤكدا إدانته أي اعتداء على الحريات العامة أو الفردية مهما كانت الأسباب والذرائع، ويضع أي انتهاك أو تعرّض من هذا القبيل بعهدة السلطات القضائية والقوى الأمنية التي هي وحدها المسؤولة عن تطبيق القوانين وحفظ الأمن وحماية الحريات.



وأكد أنه يرفض رفضاً قاطعاً الحملة الافترائية الجديدة المُدبجّة بحقّه من قبل جهات معروفة الانتماءات، والرامية إلى المس بسمعته وإلحاق أشد الأذى والأضرار المعنوية والمادية به بما يشي بوجود نيات مبيّتة، لا سيما عن طريق ربط اسمه مجدّداً بمجموعات أو تجمّعات لا علاقة له بها إطلاقاً.



وفي السياق، نفى صحناوي في البيان الاتهامات الكاذبة والمُفبركة الموجّهة له، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحق ملاحقة جميع الأشخاص والجهات التي تقوم بفبركة ونشر تلك الأخبار والمعلومات الملفّقةً وتداولها بصورة مخالفة للواقع والقانون.