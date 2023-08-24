صفا يقدّم التعازي باسم حزب الله لقائد الجيش وذوي الشهيدين الضابطين

قدّم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في اتصال هاتفي، باسم حزب الله، التعازي لقائد الجيش العماد جوزف عون وذوي الشهيدين الضابطين اللذين استشهدا اثر تحطّم طوّافتهما العسكريّة.



وتمنّى صفا للعسكري الجريح الشفاء العاجل.