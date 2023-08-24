أزمة المراقبين الجويين... فادي الحسن للـLBCI: لن يتم تعليق أي رحلة في المطار!

فادي الحسن للـLBCI: المطار سيبقى يعمل على مدار الساعة

تهدد أزمة عمل مطار بيروت وأمنه، نتيجة أزمة المراقبين الجويين الذين تقلص عددُهم من 52 إلى 13 مراقباً فقط.



واقع دفع المراقبين إلى إتخاذ قرار بالعمل وفق جدول مناوبة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً فقط، إعتباراً من الخامس من أيلول المقبل، على أن تتم جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الإستيعابية الحالية، إلى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية وإعادة العمل على مدار 24 ساعة بشكل آمن وسليم.



وأوضح المراقبون الجويون في بيان، أن كل الإقتراحات التي طُرحت لحل الأزمة إصطدمت بحواجز طائفية وسياسية: وقالوا: "نحن نعمل باللحم الحي وقد أضنانا التعب والإرهاق من جراء العمل وفق جداول غير إنسانية، تفوق 300 ساعة شهرياً".



وفي حين تحدث مراقبون للـLBCI عن ضغوط يتعرضون لها للتراجع عن البيان، قال رئيس المطار فادي الحسن للـLBCI إنه لن يتم تعليق أي رحلة في المطار الذي سيبقى يعمل على مدار الساعة، معتبراً أن لا تبنّي رسميا من مراقبي مركز التحكم الجوي للبيان.