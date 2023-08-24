وزير الزراعة يطلق حملة لضبط الادوية الزراعية الممنوعة

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن موضوع دخول المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة والادوية الزراعية بطريقة غير شرعية الى الاراضي اللبنانية.



وتقدم الحاج حسن بمراسلات الى كل من وزارة العدل لإخبار النيابة العامة التمييزية التحرك بحق المهربين والتقصي عن المعلومات حول واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بالإضافة إلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، طالباً المساعدة في ضبط المعابر الحدودية لمنع التهريب من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والجولات التفتيشية على اسواق الجملة ومنع التهريب حماية للإنتاج المحلي وحفاظا على الصحة العامة والأمن الغذائي للبلاد.



وكلف وزير الزراعة المصالح الإقليمية في الوزارة القيام بحملة مشددة لمكافحة الادوية الزراعية الممنوعة والمنتهية الصلاحية إبتداءاً من أوائل شهر أيلول ومتابعة تنظيم حملات إرشادية لتوعية المزارعين على الاستعمال الرشيد للأدوية الزراعية ومخاطر استعمال الادوية الزراعية الممنوعة قانوناً وبالإضافة للأدوية المنتهية الصلاحية والتي تشكل خطر على الصحة العامة وعلى الانتاج الزراعي.



ووجه الحاج حسن كتاباً الى المديرية العامة لأمن الدولة لمؤازرة فرق وزارة الزراعة في المحافظات ومواكبتها بالحملة المشددة لتحقيق الأهداف، آملا من البلديات والمواطنين والمجتمع المدني التكامل مع فرق وزارة الزراعة ومواكبتها.



ايضا، تواصل الحاج حسن مع منظمة الزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من أجل المساعدة في التخلص من الادوية الزراعية ستتم مصادرتها.