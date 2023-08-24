هل من أزمة خبز في الافق؟

شدد رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور على أن لا أزمة خبز أو قمح أو طحين الآن أو لاحقا لطالما الاستيراد لم يتوقف من أوكرانيا ودول الجوار على رغم الحرب الروسية الاوكرانية وانسحاب روسيا من إتفاقية الحبوب وما تشكل من تهديد يجب أخذه بالحسبان وذلك باعتماد مصادر أكثر أمنا.



وأكد في بيان أننا "قلنا ما عندنا والباقي أصبح بعهدة المسؤولين عن البلد والشعب، الحل بأيديكم ما زال متاحا فلا تضيعوا الوقت".