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اجتماع بين ليندا توماس غرينفيلد وبوحبيب: جزء من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية "أخضر بلا حدود"

أخبار لبنان
2023-08-25 | 03:02
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اجتماع بين ليندا توماس غرينفيلد وبوحبيب: جزء من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية &quot;أخضر بلا حدود&quot;
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اجتماع بين ليندا توماس غرينفيلد وبوحبيب: جزء من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية "أخضر بلا حدود"

اجتمعت ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، وشددت السفيرة على دعم بلادها لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى تتمكن من القيام بمهامها.

ورحبت السفيرة توماس غرينفيلد في هذا السياق بتركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. 

وشددت السفيرة على أن جزءا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية "أخضر بلا حدود" التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق.
 
***للاطلاع على البيان الكامل اضغط هنا

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