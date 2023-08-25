البيسري أعلن توقيف شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في مطار رفيق الحريري الدولي

البيسري أعلن توقيف شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في مطار رفيق الحريري الدولي

أعلن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري توقيف شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في مطار رفيق الحريري الدولي.



وبحسب البيسري، فالشبكة مؤلفة من شخصين حاولا مغادرة لبنان.



وجاء إعلان البيسري في تصريح له بمناسبة عيد الأمن العام الثامن والسبعين خلال زيارة للمديرية قام بها وزير الداخلية بسام مولوي.









