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الخطيب دعا إلى الوحدة الوطنية والخروجِ من النظام السياسي الطائفي المسؤول عن معظم أزماتنا

الخطيب دعا إلى الوحدة الوطنية والخروجِ من النظام السياسي الطائفي المسؤول عن معظم أزماتنا



دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة إلى الوحدة الوطنية والخروجِ من النظام السياسي الطائفي المسؤول عن معظم أزماتنا السياسية والإجتماعية والإقتصادية فيتم إستكمال تطبيق إتفاق الطائف بدءًا من تشكيل اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلسِ للشيوخ.

