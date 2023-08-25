مؤسسة مخزومي تنفي ما يتم تداوله عن أنها إحدى مؤسسات تعطي دورات لتقبل الشاذين

مؤسسة مخزومي تنفي ما يتم تداوله عن أنها إحدى مؤسسات تعطي دورات لتقبل الشاذين



أصدر المكتب الإعلامي مؤسسة مخزومي بيانًا أشار فيه إلى تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي خبرًا تحت عنوان "مؤسسات تدريبية تعطي دورات لتقبل الشاذين"، قائلًا إن مؤسسة مخزومي إحداها.



ونفت مؤسسة مخزومي جملة وتفصيلًا ما ورد في هذا الخبر من مزاعم وترهات، مؤكدة أنها بعيدة كل البعد من برامج وهداف مؤسستنا المجتمعية، فمؤسسة مخزومي تحظى بسمعة وثقة كبيرة من مجتمعها وبين مستفيديها وأن مثل هذه الافتراءات والادعاءات الكيدية الرخيصة لن تثنيها عن الاستمرار والمضي قدماً في عملها الخيري التنموي في خدمة المجتمع.



اضاف البيان:"إن مؤسسة مخزومي إذ تنفي هذه المزاعم، تدعو مختلف وسائل الاعلام والتواصل والمواقع الالكترونية إلى توخّي الدقة وعدم بث أية معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة قبل العودة إليها والتأكد من صحتها، تحتفظ بحقها القانوني والأخلاقي في مقاضاة ومحاسبة كل من يروج ويشارك في نشر الاكاذيب للإضرار بسمعة المؤسسة ومؤسسها".