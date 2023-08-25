المديرية العامة للمهني: نتائج الشهادات الثامنة مساء

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في بيان، أن "كافة اعمال التصحيح والتدقيق وإدخال العلامات العائدة لكافة الشهادات قد انتهت. وبناء عليه، سوف تصدر النتائج العائدة لتلك الشهادات يوم الجمعة الواقع فيه 25 آب 2023 عند الساعة الثامنة مساء".



وأشارت الى أنه "يمكن للطلاب المرشحين للشهادات المذكورة آنفا، الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com".