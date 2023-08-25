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الحلبي: صدور مرسوم استفادة الاساتذة المعينين في ملاك اللبنانية من التعويض الموقت عن أشهر السنة كافة
أخبار لبنان
2023-08-25 | 11:20
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الحلبي: صدور مرسوم استفادة الاساتذة المعينين في ملاك اللبنانية من التعويض الموقت عن أشهر السنة كافة
أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي في بيان، "صدور المرسوم رقم ١١٩٨٤ تاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٣، المتعلق باستفادة الأساتذة المعينين في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، والمتعاقدين المتفرغين للتدريس فيها ، وأفراد الهيئة التعليمية في الملاكات التعليمية الرسمية في المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، من التعويض الموقت عن أشهر السنة كافة، بما فيها تلك التي تكون ضمن العطلة الصيفية المدرسية أو الجامعية ، أو ضمن السنة السابعة للاستاذ في الجامعة اللبنانية ، أو المتعاقد المتفرغ للتدريس فيها ، ولا يسقط حق أي ممن سبقت الإشارة إليهم في هذه المادة من الاستفادة المنصوص عليها فيها ، إلا إذا تخطى غيابه غير المبرر خلال أي شهر من أشهر التدريس ثلث عدد أيام الدوام الرسمي المطلوب إبانه".
وهنأ الحلبي جميع الأساتذة المستفيدين من هذا المرسوم ، معتبرا أنهم "يستحقون دائما الافضل"، شاكرا رئيس الحكومة والوزراء على التجاوب مع طلبه وإقرار هذا المرسوم وإصداره "ليؤمن بعض الحقوق التي يستحقها أفراد الهيئة التعليمية على المستويات كافة".
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