الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صحافيون وصحافيات يرفضون التحريض وينبذون الكراهية:لن نقف على الحياد في معركة الحريات

أخبار لبنان
2023-08-25 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صحافيون وصحافيات يرفضون التحريض وينبذون الكراهية:لن نقف على الحياد في معركة الحريات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
صحافيون وصحافيات يرفضون التحريض وينبذون الكراهية:لن نقف على الحياد في معركة الحريات

بعد الحملة الأخيرة المنظمة والممنهجة على الحريات العامة، رفض صحافيون وصحافيات التحريض والكراهية.

وشددوا في بيان على رفضهم خطاب رهاب المثلية أو الهوموفوبيا وكلّ الخطابات التحريضية والتمييزية ضدّ الأقليات الجنسية، والتي تحاول فرضها مجموعات متطرّفة وبعض المسؤولين الطائفيين السياسيين والدينيين والأمنيين؛ معتبرين أنّ هذا الخطاب التمييزي والترهيبي والتهجيري إنّما يمسّ بميثاق العيش المشترك طالما أنه يُهدّد أشخاصاً على أساس هويّاتهم الشخصية ويُجرّد تالياً أيّ سلطة تنخرط فيه من أيّ شرعية لها وذلك عملاً بالفقرة (ي) من مقدمة الدستور.

ورأى الموقّعون على البيان أنّ الحملة التحريضية تستهدف ليس فقط فئة من المجتمع بل تطاول مجتمعنا ككلّ والقيم الإنسانية والحقوقية التي قامت عليها فكرة لبنان، كملجأ للمضطهدين ومهد للحريات، مشيرين إلى أن "ما يزيد مخاوفنا في هذا المجال، هو اقتران هذا الخطاب مع تهديد واضح لحرية المعتقد من خلال إخضاع الحريات الشخصية للمعتقدات الدينية فضلاً عن اقترانه بتخوين وشيطنة كلّ من يُطالب باحترام حقوق المثليين أو بإسقاط التجريم عنهم، ممّا يُشكّل تقييداً مرفوضاً لحرية النقاش والتعبير في القضايا العامة"، وليس أدلّ من ذلك من اقتراح القانون المقدّم من وزير الثقافة محمد المرتضى بمعاقبة الترويج الصريح كما الضمني للمثلية وإمكانية العبور الجنسي بعقوبة سجنية تصل إلى 3 سنوات، واعتباره أنّ مجرّد التعامل مع المثلية على أنّها أمر طبيعي هو ترويج لها. فكأنّما ثمّة من يعمد إلى شيطنة الحريات على اختلافها والحركة الحقوقية برمّتها تحت غطاء مكافحة المثلية، وهو أمر سينعكس عاجلاً أم آجلاً على مستوى الحريات العامة كافة.

وحثّوا زملاءهم في المؤسسات الإعلامية كافة على رفض التماهي مع هذا الخطاب، فضلاً عن الالتزام الأدبي بالامتناع عن استخدام أي عبارة مهينة أو مخلّة بالكرامة الإنسانية أو مفعمة بالأحكام القيمية وبشكل خاص عبارة "الشذوذ الجنسي"، لا سيّما أنّ منظمة الصحة العالمية قد شطبت المثلية من قائمة الأمراض النفسية عام 1990. كما نحثّهم على تحمّل المسؤولية كاملة في مواجهة هذا الخطاب الاستقوائي السلطوي المبني على الكراهية واللاتسامح، بخطاب يُعيد الاعتبار لقيم التسامح والاحترام المتبادل وقيم حقوق الإنسان.
 
وتابع البيان :" نحن على يقين بأنّ هذه الحملات لن تحرف أنظارنا عن معركة كشف فساد هذه السلطة الحاكمة ولا عن ملاحقة القائمين على نظام الإفلات من العقاب، سواء في الجرائم المالية أو جريمة 4 آب وما بعدها من جرائم تُرتكب كلّ يوم بحق الشعب اللبناني وسكان هذا البلد. ونؤكّد أنّ الحملات التحريضية التي تستهدفنا كإعلاميين وإعلاميات مناصرين للقضايا الحقوقية لن تُخيفنا ولن تُثنينا عن التشبّث بمواقفنا. فقد سقط زمن التابوهات ومعه زمن الاستقواء والترهيب". 

وأكد واعدم الوقوف على الحياد في معركة الحريات. 

#لا_حياد_في_معركة_الحريات 
#لا_للترهيب
#ننحاز_للحريات_والحقوق

الموقعون: 
تجمع نقابة الصحافة البديلة
تلفزيونات وإذاعات: المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، الأم تي في، قناة الجديد، صوت لبنان.
صحف: النهار، نداء الوطن، لوريان لو جور، المدن.
مواقع: المفكرة القانونية، درج، رصيف22، صفر، نقد، لبنان والعالم، شريكة ولكن، خطيرة، بوليلوغ.
 
 

أخبار لبنان

الكراهية

الحريات العامة

LBCI التالي
مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ"الجمهورية" : الـ package السابقة لم تعد مطروحة ولودريان يتلقّى الاجوبة تباعا
هل من أزمة خبز في الافق؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-20

الخارجية السعودية: سنستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج على الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان

LBCI
أخبار دولية
2023-06-16

الأمم المتحدة تدعو إلى مكافحة خطاب الكراهية

LBCI
فنّ
2023-06-13

نادين نسيب نجيم في رسالة قويّة عن المحبّة والكراهية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
14:53

من فاز برئاسة "التيار" ومنصب نائب الرئيس؟

LBCI
أخبار لبنان
14:01

وزير الخارجية: رفض لبنان لصيغة مسودة التجديد لليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:02

منصوري: الاستقرار النقدي مستمر ويتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية ولم يكلف هذا التدخل الذي حافظ على الاستقرار النقدي الشهر الفائت اي مبلغ من احتياطات المصرف المركزي بالعملات الاجنبية ولن يمس بها اطلاقاً واي اجراء يكون خارج هذه الاحتياطات

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-24

العثور على ثلاث جثث متحللة باللباس العسكري اثناء دفن احد ابناء بلدة مدوخا - قضاء راشيا

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-25

ينقل كمية كبيرة من المخدرات من البقاع إلى بيروت بهدف ترويجها... فوقع في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

LBCI
منوعات
2023-08-08

بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..

LBCI
أخبار دولية
13:34

الدولار باق.. لكن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟

LBCI
السياحة في لبنان
13:28

أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

منتخب لبنان لكرة السلة خاض اولى مبارياته اليوم ضمن بطولة كأس العالم... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

هل من حلّ لتوقف عملية سحب عُصارة النفايات من مطمر الناعمة والتي تهدد بكارثة بيئية؟

LBCI
امن وقضاء
13:09

ياسين ياسين يتهم وزارة الاتصالات بالتستّر عن سرقات محتملة.. فبماذا تردّ الوزارة؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 25-08-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
05:37

انتهاء الربع الاول من المباراة التي تجمع لبنان بلاتفيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لاتفيا بنتيجة 27 - 17

LBCI
امن وقضاء
08:40

موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من اتهامات غسيل الأموال

LBCI
خبر عاجل
11:02

وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا

LBCI
خبر عاجل
04:09

منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طباعة ليرة لتغطيته

LBCI
منوعات
16:39

كانوا يحققون في سبب انسداد أنبوب مياه... فاكتشفوا سببا صادما: "الجاني" حدق بهم بنظرة استفهام! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:52

تابعوا إنطلاق المباراة الأولى للبنان ضمن بطولة كأس العالم أمام لاتفيا الساعة ١٢:١٠ بتوقيت بيروت على شاشة LB2

LBCI
فنّ
10:30

نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More