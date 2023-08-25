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خليل: ثنائي أمل - حزب الله يريد رئيسًا قادرًا على مد اليد للجميع بعيدا من الحقد والنكد السياسي

في ردّ على رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، أكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل أنّ ثنائي أمل حزب الله يريد رئيسًا قادرًا على مد اليد للجميع بعيدا من الحقد والنكد السياسي.