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صاحب القلم الملتزم قضايا الوطن والناس والأمة العربية طلال سلمان في ذمّة الله

أخبار لبنان
2023-08-25 | 12:13
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صاحب القلم الملتزم قضايا الوطن والناس والأمة العربية طلال سلمان في ذمّة الله
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صاحب القلم الملتزم قضايا الوطن والناس والأمة العربية طلال سلمان في ذمّة الله

غيّب الموت صاحب القلم الملتزم قضايا الوطن والناس والأمة العربية مؤسس وناشر صحيفة السفير الأستاذ طلال سلمان عن خمسة وثمانين عاما ً.

الراحل الكبير مارس الصحافة بشغف وإبداع ومنحها وقته كاملا ً.

استهوته الصحافة منذ صغره، وانتقل من البقاع الى بيروت حيث عمِل مصححا ً ثم صحافيا ً في الشرق والحوادث والصياد والمحرر والأحد، وسُجِنَ بسبب رأيه ومواقفه.

مع بداية ربيع العام 1974 حقّق طلال سلمان حلمه وأصدر جريدة «السفير» المنبر الذي يعبّر فيه عن آرائه وفكره وخطه السياسي العروبي، صحيفة ٌحملت شعار «جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان»، فضلاً عن شعار رديف هو «صوت الذين لا صوت لهم»

حاز الصحافي طلال سلمان العديد من الجوائز والأوسمة والدروع، فخلال العام 2004 (الذكرى الثلاثين لتأسيس جريدة «السفير»)، كرّمته العديد من المؤسسات الثقافية والنوادي في أنحاء لبنان. و

في أيار 2009، منحه مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية في دبي، جائزة «شخصية العام الإعلامية» عن مجمل عطائه طوال خمسة عقود في خدمة الإعلام العربي وإنتاجه الفكري، والقضايا العربية المصيرية، ولما يمثّله من قيمة مهنية عالية.

الراحل متزوج من السيدة عفاف الأسعد ولهما أربعة أولاد، سيُشيّع عصر السبت في مسقط رأسه بلدة شمسطار.

أخبار لبنان

طلال سلمان

الصحافة اللبنانية

جريدة السفير

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