الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ابو فاعور للـ LBCI: المبيدات المسرطنة أدخلت عبر التهريب والتلاعب... ولن أنتظر طويلا قبل فضح الأسماء

أخبار لبنان
2023-08-26 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ابو فاعور للـ LBCI: المبيدات المسرطنة أدخلت عبر التهريب والتلاعب... ولن أنتظر طويلا قبل فضح الأسماء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ابو فاعور للـ LBCI: المبيدات المسرطنة أدخلت عبر التهريب والتلاعب... ولن أنتظر طويلا قبل فضح الأسماء

بعد أن اثار الوزير السابق وائل بو فاعور قضية أدوية زراعية مسرطنة يتم استخدامها في لبنان ومافيا تهريب تدخلها، اعلن ابو فاعور أنه تقدم بإخبار، وحصل على وعد من مدعي عام التمييز بأنه سيتحرك، واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "حتى اللحظة، لا اصداء عن أي تحرك ولكن قد نراه في الايام المقبلة". 

واشار الى أنه بعد اثارته للموضوع، وصلته معلومات عن شركات أُخرى، وقال: "تحفظت عن الاسماء لإعطاء مهلة للاجهزة القضائية والامنية للتحرك". وشرح كيف تدخل هذه المبيدات الى البلد، إذ "هناك قسم يدخل عبر التهريب، وهنا أسأل عن دور الجمارك، خصوصاً وأن الأسماء الكبيرة معروفة وهم يحاولون اليوم إخفاء البضائع، لذلك هناك ضرورة إسراع الاجهزة بالتحرك. وهناك قسم يدخل عبر مرفأ بيروت، وقريباً سنفتح ملف الإهمال في المرفأ".

واشار الى أنه اثار الموضوع لانه تولى هذا الموضوع منذ تسلمه وزارة الصحة ولا يزال هناك متابعات خاصة ، واصفاً ما يجري بالجريمة المنظمة. وقال: "كل غذاء اللبناني غير آمن، كما المياه، فلا رقابة ولا فحوص. حتى الدواء هناك خوف منه".

وشدد بو فاعور على ضرورة سحب المواد كإجراء أولي، خصوصا مع غياب هيئة سلامة الغذاء التي نحن بحاجة لها كمرجعية، رغم تعيين رئيسها من دون وجودها.  

وشرح بو فاعور انه بحسب معلوماته تم توريط البعض لإدخال مبيدات حشرات كمبيدات زراعية وبعضها يوضع عليها اشارة موافقة وزارة الصحة على علبتها عبر التلاعب بالموضوع، ويتم الموافقة عليها، كما البعض يقوم بخداع وزارة الصحة، ولكن أسأل: كيف تدخل مئات الاطنان من مبيدات الحشرات فوق حاجة الدولة اللبنانية من دون ان يلفت ذلك نظر المعنيين؟
 
كما لفت الى أن خطر النفايات الصلبة على الصحة أكبر من خطر الصرف الصحي، وفي الفترة الاخيرة، لم تحصل اي جولة على أي معمل صناعي للتأكد من تشغيله محطات التكرير.
وفي الشق السياسي، رأى بو فاعور أن ما من تحرك جدي، معتبراً أن موضوع الرسالة الفرنسية تم تكبيره، سائلاً: "ما الفرق بين ارسال رسالة او عقد اجتماعات هنا؟"

واشار الى وجود اسماء جدية على الطاولة ، ويبقى علينا ان نحسن الخيارات، خصوصاً وأن انتظار المبادرات الخارجية لن يؤدي الى نتيجة. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

فاعور

LBCI:

المبيدات

المسرطنة

أدخلت

التهريب

والتلاعب...

أنتظر

طويلا

الأسماء

LBCI التالي
أبو حيدر للـ LBCI: سنحارب الهدر الغذائي
الحرارة بالانخفاض فيما الرطوبة تبقى عالية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-08-23

أبو فاعور من مجلس النواب: معظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة مسرطنة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتم إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا كما من مرفأ بيروت وسأقدّم قريبا أدلة على ذلك

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-28

ابو فاعور للـ LBCI: هناك عدم وضوح بشكل الحوار ومضمونه

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-14

وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً

LBCI
خبر عاجل
2023-06-14

وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً وكل طرف سيدّعي الانتصار وقراءته الخاصة ولكن هل هذا يعالج مأساة الشعب اللبناني؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:41

ارتفاع عدد حالات الصفيرة أو مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي

LBCI
أمن وقضاء
05:32

دهم وكشف على أسواق الجملة للخضار والفاكهة

LBCI
أمن وقضاء
05:27

توقيف 9 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية في منطقة طرابلس وحي الشراونة ــــ بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
05:09

خطفوه من رأس النّبع وفرّوا إلى جهة مجهولة ولكنّه أفلت منهم... فأعادوا الكرّة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-08-25

انتهاء الربع الاول من المباراة التي تجمع لبنان بلاتفيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لاتفيا بنتيجة 27 - 17

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-24

بريكس مقابل G7؟

LBCI
فنّ
2023-08-19

وديع الشيخ يطلّ بـ "لوك" جديد: أنا التاريخ وهم الوهم (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-08-23

إليكم نتائج فحوصات معامل لبنة وجبنة في الشمال تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..

LBCI
أخبار دولية
13:34

الدولار باق.. لكن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟

LBCI
السياحة في لبنان
13:28

أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

منتخب لبنان لكرة السلة خاض اولى مبارياته اليوم ضمن بطولة كأس العالم... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

هل من حلّ لتوقف عملية سحب عُصارة النفايات من مطمر الناعمة والتي تهدد بكارثة بيئية؟

LBCI
امن وقضاء
13:09

ياسين ياسين يتهم وزارة الاتصالات بالتستّر عن سرقات محتملة.. فبماذا تردّ الوزارة؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 25-08-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:30

نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)

LBCI
أخبار سياسية
14:53

من فاز برئاسة "التيار" ومنصب نائب الرئيس؟

LBCI
خبر عاجل
11:02

وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا

LBCI
امن وقضاء
08:40

موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من اتهامات غسيل الأموال

LBCI
منوعات
14:38

استدرجها الى المنتجع بعد أن تعارفا على متن الطائرة...واغتصبها ثم هددها!

LBCI
منوعات
08:01

"كان يتمتع بصحة جيدة"... وفاة رجل أثناء سجوده خلال أداء صلاة العصر!

LBCI
منوعات
10:13

قتل والدته بفأس بعد اكتشافه أنها تراسل أحداً...إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!

LBCI
منوعات
09:14

طفلة صماء وبكماء اغتُصبت من قبل خالها في هذا البلد...وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More