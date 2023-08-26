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أبو حيدر للـ LBCI: سنحارب الهدر الغذائي
أخبار لبنان
2023-08-26 | 04:05
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أبو حيدر للـ LBCI: سنحارب الهدر الغذائي
شرح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أنه سيتم العمل للحد من الهدر الغذائي ومحاربته، إذ هناك نحو 35 % هدر، في حين تفوق نسبة من لا يحصل على قوته القومي الـ 70%.
وشرح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أنه في ظلّ الأزمات وارتفاع سعر الصرف ازداد الفلتان على حساب صحة الناس.
وذكر أن وزارة الاقتصاد تعمل من خلال جولاتها على تسطير مخالفات، بحيث أخيراً، تم اقفال نحو 12 معملا حتى الآن، ونحو 18 معملا لمياه الشفة ، ونحو 7 ملاحم وغيرها.
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