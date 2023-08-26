محمد الأبيض للـ LBCI: بعض المختبرات يعطي نتائج غير صحيحة ... ولتحديد تسمية محضر غذائي

كشف الاستاذ المحاضر ومدير مختبرات البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الأميركية في بيروت د. محمد الأبيض أن بعض المختبرات اللبنانية يعطي نتائج غير صحيحة لمدى مطابقة السلع للمعايير الصحية، اذ تبين اختلاف النتائج أحياناً بين مختبرات لبنان، ومختبرات الخارج، للمواد التي نصدرها، وبالتالي، تقوم بإرجاعها لنا.



وشدد خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، على ضرورة انشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، لتكون المرجع الأساسي، وجمع الصلاحيات بها، وسط الفساد المنتشر.



وأوضح أنه عند البيع يجب تحديد تسمية منتج أصلي، أم محضر غذائي، والأخير يعني انه مصنوع من مكونات من غير الضرورة ان تكون نفسها أي غير مصنع بطريقة أصلية ولا يملك القيمة الغذائية التي يملكها المستحضر الطبيعي.



وشرح أن الزيوت المهدرجة الموجودة في حال وُجدت ضمن مكونات بعض السلع الغذائية، تؤثر سلباً على الصحة، وعلى المدى الطويل لدى الاطفال.