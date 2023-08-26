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حسين حسن عن سلامة الغذاء: هناك مشكلة بتنفيذ القوانين... واليكم نصائح للتخفيف من ضرر المبيدات على صحتكم
أخبار لبنان
2023-08-26 | 04:39
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حسين حسن عن سلامة الغذاء: هناك مشكلة بتنفيذ القوانين... واليكم نصائح للتخفيف من ضرر المبيدات على صحتكم
شدد الاستاذ والباحث في سلامة الغذاء في الجامعة اللبنانية الاميركية د. حسين حسن على وجوب تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي تجمع جهود الوزارات، بدل تداخل الصلاحيات ببعضها.
وقال إن هناك قرار بمنع بيع الالبان والاجبان "الفلت"، وبالتالي هناك مشكلة بتنفيذ القوانين.
وشدد على أن المبيدات المسرطنة تؤثر على الجهاز التنفسي والتناسلي والغدد وغيرها، وكل ذلك مرتبط بكمية وفترة التعرض للمبيدات المسرطنة، التي على سبيل المثال ذكرها الوزير السابق وائل بو فاعور، التي فعلا تتضمن مكونات محظّرة في الخارج.
وأعطى بعض
النصائح للمواطنين، ومنها، غسل الأطعمة بكوب مياه وملعقة ملح، ما يسحب نحو 80 % من ترسبات المبيدات، ولكن يبقى نحو 15 % التي تكون امتصتها الثمرة وهذا ما يخيفنا. وهنا أهمية تعزيز المناعة واتباع حمية البحر المتوسط والعودة للمونة البلدية والتخفيف من المأكولات المصنعة ، مع ضورة الحصول على عدد ساعات نوم كاف، وممارسة الرياضة، كون المناعة القوية تخفف الضرر.
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