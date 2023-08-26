ارتفاع عدد حالات الصفيرة أو مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي



ارتفع عدد حالات الصفيرة أو مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي الذي سجله لبنان بحسب وزارة الصحة منذ بداية العام 2023 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



المناطق الأكثر تأثرا هي طرابلس، عكار، المنية الضنية وبعلبك حيث شهدت بلدة عرسال تحديدا ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات. وقد سجل لبنان لغاية تاريخه 1785 حالة، منها، 204 في بعلبك.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن فريق الترصد الوبائي التابع للوزارة بجمع عينات مياه من المناطق الاكثر تسجيلا للحالات لفحصها في مختبرات المياه التابعة للمستشفيات الحكومية.