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فياض: من غير حوار سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين

أخبار لبنان
2023-08-26 | 07:04
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فياض: من غير حوار سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين
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فياض: من غير حوار سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين

أمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن يكون استكشاف الحقول البحرية نافذة أمل لإنتعاش مالي واقتصادي ينقذ لبنان مما هو فيه.

وشدد فياض على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي بسرعة، مشيرا إلى أنّه من غير حوار سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين.
 

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