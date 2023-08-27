الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نصار يدرج "درب الصليب" في محمية مار جرجس في ترتج على الخريطة السياحية الدينية
أخبار لبنان
2023-08-27 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نصار يدرج "درب الصليب" في محمية مار جرجس في ترتج على الخريطة السياحية الدينية
أدرج وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار خلال جولته على المراكز الدينية والاثرية في عدد من قرى القطاع الشمالي في قضاء جبيل "درب الصليب في محمية مارجرجس في بلدة ترتج" على الخريطة السياحية الدينية، وهو من تصميم وتنفيذ وانجاز ابن البلدة ورئيس مجلس الرعية المارونية في الكويت المهندس جوزيف اسطفان وعقيلته السيدة ظريفه حبشي.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بارك وكرس هذا الدرب في الاحتفال الذي اقيم في آب 2021، وهو يستقطب الزوار والسواح من كل بلدان العالم وما زال حتى اليوم، يعمل المهندس اسطفان على انجاز بعض الاعمال فيه وتطويره .
أخبار لبنان
"درب
الصليب"
محمية
الخريطة
السياحية
الدينية
التالي
الراعي: ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة؟
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-04
الراعي أطلق برنامج الحج الديني بعد ادراج معالم الديمان على الخريطة السياحية.. نصار: غنى لبنان في السياحة الدينية
أخبار لبنان
2023-07-04
الراعي أطلق برنامج الحج الديني بعد ادراج معالم الديمان على الخريطة السياحية.. نصار: غنى لبنان في السياحة الدينية
0
آخر الأخبار
2023-06-26
وليد نصار لـ "عشرين 30": هناك جهاز للضابطة السياحية لمراقبة الجودة أما مراقبة الاسعار فهي من مسؤولية وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ونتميز بوجود مختلف الاسعار والخيارات
آخر الأخبار
2023-06-26
وليد نصار لـ "عشرين 30": هناك جهاز للضابطة السياحية لمراقبة الجودة أما مراقبة الاسعار فهي من مسؤولية وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ونتميز بوجود مختلف الاسعار والخيارات
0
أخبار دولية
2023-07-18
اتهام "ناخبين زائفين" من أنصار ترامب في ولاية ميشيغن بالتآمر والاحتيال
أخبار دولية
2023-07-18
اتهام "ناخبين زائفين" من أنصار ترامب في ولاية ميشيغن بالتآمر والاحتيال
0
أخبار لبنان
2023-06-26
نصار لـ"عشرين 30": عملنا هو بالشراكة مع القطاع الخاص... ولبنان يتميز بوجود كل الخيارات
أخبار لبنان
2023-06-26
نصار لـ"عشرين 30": عملنا هو بالشراكة مع القطاع الخاص... ولبنان يتميز بوجود كل الخيارات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:27
مداهمات للجيش في حورتعلا وبريتال وعين الجوزة شرقي بعلبك
امن وقضاء
04:27
مداهمات للجيش في حورتعلا وبريتال وعين الجوزة شرقي بعلبك
0
أخبار لبنان
04:13
الراعي: ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة؟
أخبار لبنان
04:13
الراعي: ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة؟
0
حال الطقس
02:23
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:23
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
0
اسرار
00:35
أسرار الصحف 27-08-2023
اسرار
00:35
أسرار الصحف 27-08-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
0
أمن وقضاء
2023-08-08
خرقان للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
أمن وقضاء
2023-08-08
خرقان للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة
0
منوعات
2023-08-20
لم تكن حياتهما هادئة... لحّام مصري طعن زوجته العشرينية حتى الموت وهذه تفاصيل الجريمة!
منوعات
2023-08-20
لم تكن حياتهما هادئة... لحّام مصري طعن زوجته العشرينية حتى الموت وهذه تفاصيل الجريمة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-20
راحوا…وتركوا زبالتن!
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-20
راحوا…وتركوا زبالتن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ما هي أسباب مرض الصفيرة وعوارضُه وطرق الوقاية منه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ما هي أسباب مرض الصفيرة وعوارضُه وطرق الوقاية منه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI في يوم سياحي لبناني مع سائحٍ أوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI في يوم سياحي لبناني مع سائحٍ أوروبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من السياحة البيئية وأجمل المناظر الطبيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من السياحة البيئية وأجمل المناظر الطبيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف كانت تحضيرات المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مباراته ضد كندا غداً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف كانت تحضيرات المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مباراته ضد كندا غداً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تفاصيل اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تفاصيل اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لكرة السلة
0
أخبار لبنان
13:29
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
أخبار لبنان
13:29
صدور مرسوم من مجلس الوزراء بتصنيف طريق كفرشوبا كطريق محلية وإطلاق ورشة تعبيدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لأول مرّة في وزارة المال : شباب متطوعون ينجزون ملفات متراكمة منذ سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لأول مرّة في وزارة المال : شباب متطوعون ينجزون ملفات متراكمة منذ سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الاستاذ طلال سلمان يعود الى بلدته شمسطار وهذه المرة في مشواره الاخير
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الاستاذ طلال سلمان يعود الى بلدته شمسطار وهذه المرة في مشواره الاخير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
16:33
وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...
امن وقضاء
16:33
وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...
2
منوعات
16:00
أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!
منوعات
16:00
أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
4
فنّ
12:48
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
فنّ
12:48
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
5
حال الطقس
02:23
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:23
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
6
أخبار دولية
03:15
الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق
أخبار دولية
03:15
الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق
7
فنّ
03:54
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
فنّ
03:54
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
8
صحف اليوم
00:08
روتين ومراوحة لكن حزب الله يلتزم بمطالب باسيل على شرط (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:08
روتين ومراوحة لكن حزب الله يلتزم بمطالب باسيل على شرط (الشرق الاوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More