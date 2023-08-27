الراعي: ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة؟

سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور منذ أحد عشر شهراً ولماذا يُحرم لبنان من انتخاب رئيس.



ورأى الراعي في عظة الاحد أن المعطلين يعادون الطائف ويدركون أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات وإتخاذ قرارات إجرائيّة وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظًا على الدستور ويبتكرون الضرورة للتشريع والتعيين والإجراء.