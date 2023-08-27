افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور باسيل والراعي

زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي برفقة النائب وليام طوق وادي قاديشا حيث تم اعادة افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد اصلاح الأعطال فيه.