الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عودة: الحوار محمود ومبارك لكن هل يتوافق مع بنود الدستور في الانتخاب؟
أخبار لبنان
2023-08-27 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عودة: الحوار محمود ومبارك لكن هل يتوافق مع بنود الدستور في الانتخاب؟
رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن السياسيين يكررون الحديث عن الحوار، والحوار أمر محمود ومبارك، سائلا:" في ما خص انتخاب الرئيس هل يتوافق الحوار مع بنود الدستور؟ هل نص الدستور على حوار يسبق انتخاب الرئيس، أم أن على مجلس النواب أن يلتئم في دورات متتالية لانتخاب رئيس، كما قلنا وكررنا منذ بداية شغور كرسي الرئاسة؟".
واعتبر في عظة الاحد أننا في بلد ديموقراطي لكنه لم يصل بعد إلى الممارسة الديمقراطية الصحيحة، ولم يع المسؤولون فيه أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من احترام الدستور وتطبيقه، في ظل السواد المخيم على بلدنا بدأت أعمال التنقيب عن الغاز في بحرنا، آملا أن يشكل هذا الأمر بصيص أمل، وأن ينعم الله على لبنان بثروة تديرها أيد أمينة تحسن استثمارها، فتكون خميرة صالحة لأجيال الغد، ولا تمسها أيد ملوثة أساءت استخدام السلطة وإدارة البلد، واستنزفت طاقاته لغايات شخصية".
أخبار لبنان
الحوار
محمود
ومبارك
يتوافق
الدستور
الانتخاب؟
التالي
قوى الامن: توقيف شخص من اصحاب السوابق وتعميم صورته
افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور باسيل والراعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-08-20
الراعي: لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابية بمخالفة المادة 49 من الدستور والحوار الحقيقيّ والفاعل هو التصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية
آخر الأخبار
2023-08-20
الراعي: لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابية بمخالفة المادة 49 من الدستور والحوار الحقيقيّ والفاعل هو التصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية
0
أخبار لبنان
2023-07-23
عودة: حان الوقت لإعادة إدخال مفاهيم إلى سلوك السياسيين كإحترام الدستور والشفافية والصدق والمحاسبة
أخبار لبنان
2023-07-23
عودة: حان الوقت لإعادة إدخال مفاهيم إلى سلوك السياسيين كإحترام الدستور والشفافية والصدق والمحاسبة
0
صحف اليوم
2023-07-14
"الستاتيكو" السياسي على حاله.. انتظار لعودة لودريان واتصالات جانبية تتعلّق بالحوار حول الملف الرئاسي (الأخبار)
صحف اليوم
2023-07-14
"الستاتيكو" السياسي على حاله.. انتظار لعودة لودريان واتصالات جانبية تتعلّق بالحوار حول الملف الرئاسي (الأخبار)
0
آخر الأخبار
2023-07-04
ميقاتي: بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ إما بحجة اعادة بناء المؤسسات وفق توازنات تشكل انقلاباً على الدستور وروحيته وإما للضغط في اتجاه تحقيق مكاسب
آخر الأخبار
2023-07-04
ميقاتي: بدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الاطراف الساعية الى تعميم الفراغ إما بحجة اعادة بناء المؤسسات وفق توازنات تشكل انقلاباً على الدستور وروحيته وإما للضغط في اتجاه تحقيق مكاسب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:53
الجيش: عملية دهم وتوقيف مطلوبَين في بلدة بريتال
أمن وقضاء
09:53
الجيش: عملية دهم وتوقيف مطلوبَين في بلدة بريتال
0
أخبار لبنان
08:19
قوى الامن: توقيف شخص من اصحاب السوابق وتعميم صورته
أخبار لبنان
08:19
قوى الامن: توقيف شخص من اصحاب السوابق وتعميم صورته
0
أخبار لبنان
06:57
افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور باسيل والراعي
أخبار لبنان
06:57
افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور باسيل والراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
بطولة كأس العالم لكرة السلة ...تفاصيل المباراة بين منتخب الارز وكندا في جاكارتا
تقارير نشرة الاخبار
06:56
بطولة كأس العالم لكرة السلة ...تفاصيل المباراة بين منتخب الارز وكندا في جاكارتا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
07:19
انتهاء مباراة لبنان امام كندا بخسارة المنتخب اللبناني بنتيجة 128 - 73 ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة
رياضة
07:19
انتهاء مباراة لبنان امام كندا بخسارة المنتخب اللبناني بنتيجة 128 - 73 ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة
0
منوعات
2023-08-25
موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!
منوعات
2023-08-25
موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!
0
فنّ
2023-01-24
راغب علامة يشعل الانترنت: "مروان خوري ليش شايف حالك؟"
فنّ
2023-01-24
راغب علامة يشعل الانترنت: "مروان خوري ليش شايف حالك؟"
0
فنّ
2023-08-11
هل تذكرون فيديو كليب "خدني معك"؟.. مروان خوري يعيد تجسيده بعد مرور 19 عاماً! (فيديو)
فنّ
2023-08-11
هل تذكرون فيديو كليب "خدني معك"؟.. مروان خوري يعيد تجسيده بعد مرور 19 عاماً! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:57
افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور باسيل والراعي
أخبار لبنان
06:57
افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور باسيل والراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
بطولة كأس العالم لكرة السلة ...تفاصيل المباراة بين منتخب الارز وكندا في جاكارتا
تقارير نشرة الاخبار
06:56
بطولة كأس العالم لكرة السلة ...تفاصيل المباراة بين منتخب الارز وكندا في جاكارتا
0
أخبار لبنان
04:13
الراعي: ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة؟
أخبار لبنان
04:13
الراعي: ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ما هي أسباب مرض الصفيرة وعوارضُه وطرق الوقاية منه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ما هي أسباب مرض الصفيرة وعوارضُه وطرق الوقاية منه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI في يوم سياحي لبناني مع سائحٍ أوروبي
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الـLBCI في يوم سياحي لبناني مع سائحٍ أوروبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من السياحة البيئية وأجمل المناظر الطبيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أهلا بهالطلة من السياحة البيئية وأجمل المناظر الطبيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف كانت تحضيرات المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مباراته ضد كندا غداً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كيف كانت تحضيرات المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مباراته ضد كندا غداً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تفاصيل اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تفاصيل اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لكرة السلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:00
أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!
منوعات
16:00
أحبت شابا من طبقة اجتماعية أخرى فلقيت مصيراً مرعبا... ابنة الـ17 عاماً ضحية عائلتها وقصة حبها؟!
2
امن وقضاء
16:33
وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...
امن وقضاء
16:33
وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...
3
فنّ
03:54
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
فنّ
03:54
وفاة وجه تلفزيوني شهير عن عمر 99 عاما... قدّم حفل ملكة جمال الكون في عهد تتويج جورجينا رزق!
4
حال الطقس
02:23
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:23
أمطار مُحتملة في اليومين المقبلين... ماذا عن درجات الحرارة؟
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللافندر زراعة جديدة في لبنان....فما هي منافعها؟
6
فنّ
12:48
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
فنّ
12:48
لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)
7
أخبار دولية
03:15
الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق
أخبار دولية
03:15
الافراج عن جزء ملحوظ من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق
8
منوعات
05:45
اعتاد استدعائها إلى منزله لاستغلالها جنسياً... أستاذ يوثق عملية اغتصاب طالبته ويهددها بنشره!
منوعات
05:45
اعتاد استدعائها إلى منزله لاستغلالها جنسياً... أستاذ يوثق عملية اغتصاب طالبته ويهددها بنشره!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More