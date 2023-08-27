عودة: الحوار محمود ومبارك لكن هل يتوافق مع بنود الدستور في الانتخاب؟

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن السياسيين يكررون الحديث عن الحوار، والحوار أمر محمود ومبارك، سائلا:" في ما خص انتخاب الرئيس هل يتوافق الحوار مع بنود الدستور؟ هل نص الدستور على حوار يسبق انتخاب الرئيس، أم أن على مجلس النواب أن يلتئم في دورات متتالية لانتخاب رئيس، كما قلنا وكررنا منذ بداية شغور كرسي الرئاسة؟".واعتبر في عظة الاحد أننا في بلد ديموقراطي لكنه لم يصل بعد إلى الممارسة الديمقراطية الصحيحة، ولم يع المسؤولون فيه أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من احترام الدستور وتطبيقه، في ظل السواد المخيم على بلدنا بدأت أعمال التنقيب عن الغاز في بحرنا، آملا أن يشكل هذا الأمر بصيص أمل، وأن ينعم الله على لبنان بثروة تديرها أيد أمينة تحسن استثمارها، فتكون خميرة صالحة لأجيال الغد، ولا تمسها أيد ملوثة أساءت استخدام السلطة وإدارة البلد، واستنزفت طاقاته لغايات شخصية".