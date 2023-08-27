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فرنجية: اللامركزية التي نص عليها الطائف هي المدخل للإنماء المتوازن الذي يحمي وحدة لبنان
أخبار لبنان
2023-08-27 | 11:10
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فرنجية: اللامركزية التي نص عليها الطائف هي المدخل للإنماء المتوازن الذي يحمي وحدة لبنان
فرنجية: اللامركزية التي نص عليها الطائف هي المدخل للإنماء المتوازن الذي يحمي وحدة لبنان
أكد النائب طوني فرنجية أن "تيار المردة لطالما انتهج الواقعية السياسية، الإنفتاح والإيمان بلبنان المتعدد. والتعدد في لبنان، لا يمنع أبدًا العمل على بنائه، فبناء الدولة الغنية بتعددها يحتاج إلى إنماء متوازن بين المناطق والمواطنين كافة حمايةً لوحدة لبنان".
وقال إن "وحدة لبنان تتعزز عندما نمنع إزدهار منطقة لبنانية على حساب أخرى وعندما نسعى ليكون جميع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، فيدفعون جميعهم من دون إستثناء الضرائب ويستفيدون جميعهم من الخدمات، وكل ما يخالف هذا المنطق يزعزع فكرة وحدة لبنان. وهنا يمكن القول إننا أمام مرحلة من الجدية في التعاطي مع فكرة اللامركزية الإدارية، أي بمعنى آخر في التعاطي مع فكرة تطبيق ما تم الإتفاق عليه في الطائف".
ورأى أن "تطبيق إتفاق الطائف بشكل عام واللامركزية الإدارية بشكل خاص هو المدخل الأساسي للإنماء المتوازن وصحة توزيع موارد الدولة بين المناطق اللبنانية".
واعتبر فرنجية، خلال لقاء مع شباب المردة المشاركين في المخيم الصيفي الذي ينظمه "مكتب الشباب والطلاب" في "المردة"، أن "من يريد أن يبني وطنًا عليه أن يبحث عن لغة العقل لا لغة الغرائز، وهذا ما يميزنا اليوم، وما نسعى إلى نقله إلى جيل الشباب الذي نؤمن بقدراته وكفاءاته و بضرورة إتكائه على من سبقوه بالمعرفة والخبرة، أي على الأجيال السابقة التي قدمت الكثير من أجل لبنان".
وأشار إلى أنه "إذا أردنا أن نخرج بلدنا من حالة اللامسؤولية واللادولة، علينا بالحد الأدنى أن نتحاور مع بعضنا البعض، فنتفق على بناء دولتنا وإعطاء كل الدفع للقضاء والأجهزة الأمنية حتى يتمكنوا من لعب دورهم الفعلي. ومن يرفض الحوار حول جميع المسائل لاسيما الأساسية منها، عليه أن يتحمل مسوؤلية التفلت الحاصل في لبنان والذي يؤدي إلى مجموعة من الجرائم كالجريمة التي وقعت مؤخرًا وأودت بحياة الطفلة البريئة نايا حنا".
وقال: "العلاقة المباشرة مع الشباب تمكننا من أن نتواصل معكم وفقًا للغة العقل والواقع، أي مقاربة كل ما يجري حولنا بواقعية حتى نتمكن معًا من الوصول إلى المستقبل الذي نتمناه، فالبعض يريد بناء الوطن وفقًا لنظريات من عالم الأحلام بهدف المتاجرة بالمواطنين، من دون أن يقدم أي خطة عملية، في حين أننا نسعى دائمًا لتقديم الحلول الممكنة التي تحقق أهداف الشباب بعيدًا عن المتجارة بهم وبعواطفهم وغرائزهم".
ولفت فرنجية إلى "أننا عندما ننادي بالواقعية، لا يعني أبدًا تسليمنا بالأمر الواقع، فالمردة تيار يعتز بشهدائه الذين استشهدوا رفضًا للتسليم بالأمر الواقع، فالواقعية بالنسبة لنا هي العمل وفقًا لمنطق العقل لا وفقًا للغرائز والمشاعر".
وتوجه إلى الشباب مذكرًا إياهم بخطايا الإعلام الـ4 التي تحدث عنها البابا فرنسيس قبل أيام قليلة وهي: التضليل، التشهير بالأشخاص، التفتيش عن الفضائح والإفتراء، معتبرًا أننا "ومع الأسف نتعرض يوميًا لبعض الإعلام المضلل، فعلى سبيل المثال خلال مرحلة "17 تشرين" تم طرح مبادىء لا يمكن لأي مواطن يحب وطنه أن يكون غير مؤيد لها. لكن هناك بعض الإنتهازيين والوصوليين الذين استفادوا من هذه المرحلة وعملوا على سرقة الشعارات واللعب على عواطف المواطنين مستفيدين من بعض وسائل الإعلام، فتمكنوا من الوصول إلى مناصب من خلال إنتهازيتهم لا من خلال قدراتهم وكفاءاتهم".
أخبار لبنان
طوني فرنجية
تيار المردة
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