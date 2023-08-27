الجميل يدعو الى توحيد صفوف المعارضة لمواجهة سيطرة حزب الله على المسار الرئاسي

دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال اختتام المخيّم الصيفي لمصلحة الطلاب في الكتائب في غابة الشهداء في باكيش، الى توحيد صفوف المعارضة لمواجهة سيطرة حزب الله على المسار الرئاسي.