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نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس الى مندرجات السابع لم تطرح بنقاشات نيويورك
أخبار لبنان
2023-08-27 | 13:28
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نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس الى مندرجات السابع لم تطرح بنقاشات نيويورك
نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس الى مندرجات السابع لم تطرح بنقاشات نيويورك
أفادت معلومات للـLBCI بأنه "في النقاشات مع البعثة اللبنانية الى نيويورك لم يُطرح نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس الى مندرجات الفصل السابع، انما الصحيح هو ان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ولدى لقاءاته مع ممثلي الدول اعضاء مجلس الامن كان يؤكد لزوم التنسيق ما بين الجيش واليونيفيل لأن ولاية القوات الدولية في الجنوب لا تندرج تحت الفصل السابع".
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