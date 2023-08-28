المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: آن الآوان لأن تصدر الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتوقيف سلامة

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أنه آن الآوان لأن تصدر الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الجلسة المفترض أن تعقدها في ٢٩ من آب المقبل في قصر عدل بيروت.



ولفت المرصد الى أن سلامة الآن هو فار من وجه العدالة ويجب رفع الغطاء السياسي عنه بالكامل وتوقيفه.



وشدد المرصد على أن الارتكابات التي قام بها سلامة بحق لبنان لا يجب أن تمر دون محاسبة وهنا على القضاة الشجعان في بلاد الأرز لعب هذا الدور من أجل انصاف اللبنانيين