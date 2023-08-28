حنكش للـLBCI: تواصل قريب مع بعض الكتل التي لم تصوّت لازعور في الجلسة الانتخابية الاخيرة

كشف النائب الياس حنكش أنه سيكون هناك تواصل مع بعض الكتل التي لم تصوّت لجهاد ازعور في الجلسة الانتخابية الاخيرة، موضحا أن المعارضة ستتواصل معهم ابتداء من يوم غد.



وأكد حنكش، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن للمعارضة كامل الثقة بأنه يمكنها الاستكمال بأزعور، لافتا في المقابل إلى أنها ستبحث بالسيناريوهات التي ممكن أن تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية.



واعتبر أن انتخاب رئيس هو بداية إعادة لبنان على السكة الصحيحة، مشيرا إلى ضرورة انتخاب رئيس يأخذ قرارات جريئة تنقذ لبنان "لان مصير البلد ومستقبله على المحك".



وكشف حنكش أن الحوار موجود اليوم بين المعارضة والتيار الوطني الحر، وقال :" نحاول أن نجد أرضية مشتركة بعد التقاطع على إنتخاب جهاد أزعور ولكن للمعارضة "نقزة" من التيار بعد فتح قنواته لإعادة التطبيع مع حزب الله".



ورأى أن حزب الله يريد رئيساً يأخذ أوامره من الضاحية ويحمي ظهر "المقاومة"، معتبرا أن هذا الرئيس إن وصل سيزيد الخلاف مع الدول الصديقة للبنان وسيرعى نموذج الإفلاس والفضائح التي خلقها حزب الله في السلطة.



وشدد على أن الفريق المُعطّل يتحمل مسؤولية الفراغ والتعطيل، ورأى أن ما يحصل ليس حق دستوري بل تواطؤ بين أركان هذا الفريق السياسي.



وتابع بالقول : " نقدر الجهود التي تقوم بها فرنسا وهي دولة صديقة وقاربنا الموضوع الرئاسي بدقة معها ورفضنا لمبادرتها يأتي من أننا جربنا كل شيء مع حزب الله ولا يمكننا أن نستمر بالمقاربات عينها في وقتٍ نعرف النتائج سلف".