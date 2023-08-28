عريضة تدعو الى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية الى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة

اطلق نواب كتل الجمهورية القوية، الكتائب، اللقاء الديموقراطي وتجدد ونواب مستقلون بالتعاون مع جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، عريضة تدعو الى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية الى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة.



وناشد رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي ابو دهن الدول التي صوتت لصالح القرار المساعدة لاستعادة المخطوفين ولانصاف المعتقلين في السجون السورية.