جميل السيد طالب مصرف لبنان بتقديم لوائح "الكومسيونات" التي قدمت في السابق

بعيد جلسة البحث في تقرير شركة الفاريز، طالب النائب جميل السيد مصرف لبنان بتقديم لوائح "الكومسيونات" التي قدمت في السابق لأنه وحده يعرف تفاصيلها وارقامها.



وقال السيد إن القضاء اللبناني في حالة ميؤوس منها في المحاسبة لذلك على المركزي ان يدرس التقرير ويفند هذه الارتكابات.