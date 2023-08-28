الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خليل: لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة
أخبار لبنان
2023-08-28 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
خليل: لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة
2
min
خليل: لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة
أكد النائب علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة "على أهمية الجلسة التي عقدت وكان المطلوب منا مثل ما هو مطلوب من كل الاطر الرقابية اليوم ان تضع وترسم الاليات لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة. وأكدنا ضرورة استكمال هذا الامر وصولا الى كشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الامر".
وقال" صار هناك حديث حول ارقام وأمور ترتبط بإدارات معينة. الاهم بالنسبة لنا هو ان تتحمل الاجهزة والادارات والوزارات والقضاء مسؤولياتها في متابعة كل تفصيل مرتبط بهذا التدقيق لتوضع الامور في نصابها الصحيح. وهذا الامر لا يستقيم الا اذا استكمل في تطبيق القانون الذي اقررناه في مجلس النواب وهو التدقيق الجنائي بمسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءا كبيرا من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي خصوصا ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمل الخزينة هذا العبء الكبير وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالاسماء، بكل الوزارات وبكل الادارات من دون استثناء، الامر الاخر الذي نريد ان نركز عليه هو واليوم سمعنا وتأكدنا من الرقم انه خلال اقل من سنتين صرفنا على الدعم اكثر من عشرة مليارات. كما تحدث سعادة الحاكم اليوم. هذه العشرة مليارات نحن في حاجة ان نضعهم تحت المجهر لتحديد وتحميل المسؤوليات. هذه أكثر من الاحتياطي الموجود بين ايدينا. وبالتالي المتابعة الحقيقية ان نكمل في الوزارات وفي موضوع الدعم بالقرار السياسي وكيف طبق القرار السياسي".
واضاف "وزارة المال أجرت تدقيقا جنائيا حقيقيا عندما انجزنا في بدايات ال 2019 التقرير المالي عن السنوات السابقة من سنة 1993 حتى 2017 وتحدد بالاسماء الفجوات والثغرات وارسلته الى ديوان المحاسبة وهو في تصرف الاجهزة القضائية".
أخبار لبنان
لوصول
التدقيق
الجنائي
غاياته
الحقيقية
بعيدا
الخطابات
العامة
التالي
عبود يؤكد استمرار الزخم الكبير في حركة الوافدين الى لبنان حتى منتصف أيلول
جلسة بشأن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي...ماذا في المداولات؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-08-23
النائب العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر تقدم بطلب تنحي عن الشكوى المحالة إليه من قبل النيابة العامة التمييزية في موضوع تقرير التدقيق الجنائي
آخر الأخبار
2023-08-23
النائب العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر تقدم بطلب تنحي عن الشكوى المحالة إليه من قبل النيابة العامة التمييزية في موضوع تقرير التدقيق الجنائي
0
خبر عاجل
2023-07-29
مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"
خبر عاجل
2023-07-29
مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"
0
أخبار لبنان
06:49
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
أخبار لبنان
06:49
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
0
آخر الأخبار
06:36
كنعان بعد لجنة المال: سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي ويجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات
آخر الأخبار
06:36
كنعان بعد لجنة المال: سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي ويجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:59
بقايا مبيدات في بعض ماركات الارز في البقاع
أخبار لبنان
08:59
بقايا مبيدات في بعض ماركات الارز في البقاع
0
امن وقضاء
08:28
قوى الامن: غادرت منزل ذويها ولم تعد..هل تعرفون عنها شيئًا؟
امن وقضاء
08:28
قوى الامن: غادرت منزل ذويها ولم تعد..هل تعرفون عنها شيئًا؟
0
أخبار لبنان
08:25
الأبيض أطلق التقارير السنوية لوفيات الأمهات: محافظة لبنان على مؤشرات منخفضة دليل على صمود النظام الصحي
أخبار لبنان
08:25
الأبيض أطلق التقارير السنوية لوفيات الأمهات: محافظة لبنان على مؤشرات منخفضة دليل على صمود النظام الصحي
0
أخبار لبنان
08:20
لقاء سيدة الجبل: تنفيذ القرار1701 بموجب الفصل السابع كفيل بحماية سيادة لبنان وإعادة السلام والنمو الاقتصادي
أخبار لبنان
08:20
لقاء سيدة الجبل: تنفيذ القرار1701 بموجب الفصل السابع كفيل بحماية سيادة لبنان وإعادة السلام والنمو الاقتصادي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:17
أحضان وقبلات... سهرة رومانسية تجمع نادين نسيب نجيم وخطيبها ناريغ (صور)
فنّ
07:17
أحضان وقبلات... سهرة رومانسية تجمع نادين نسيب نجيم وخطيبها ناريغ (صور)
0
فنّ
2023-08-27
كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)
فنّ
2023-08-27
كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)
0
فنّ
2023-08-22
قبل نصف ساعة من صعودها الى المسرح.. نجوى كرم تتعرّض لموقف طارئ (فيديو)
فنّ
2023-08-22
قبل نصف ساعة من صعودها الى المسرح.. نجوى كرم تتعرّض لموقف طارئ (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-08-22
مقتل 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في حرائق غابات اليونان
أخبار دولية
2023-08-22
مقتل 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في حرائق غابات اليونان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
خليل: لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة
أخبار لبنان
07:58
خليل: لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جلسة بشأن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي...ماذا في المداولات؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جلسة بشأن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي...ماذا في المداولات؟
0
أخبار لبنان
06:49
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
أخبار لبنان
06:49
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
0
أخبار لبنان
06:49
جميل السيد طالب مصرف لبنان بتقديم لوائح "الكومسيونات" التي قدمت في السابق
أخبار لبنان
06:49
جميل السيد طالب مصرف لبنان بتقديم لوائح "الكومسيونات" التي قدمت في السابق
0
أخبار دولية
06:43
إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات المسلحة في إقليم كردستان
أخبار دولية
06:43
إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات المسلحة في إقليم كردستان
0
أخبار لبنان
06:40
عريضة تدعو الى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية الى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة
أخبار لبنان
06:40
عريضة تدعو الى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية الى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة
0
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:12
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)
فنّ
13:12
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)
2
منوعات
2023-08-27
أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!
منوعات
2023-08-27
أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!
3
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
4
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
5
منوعات
12:54
زوجة ميسي في موقع حرج بعد مباراة... هل قبلت زميل زوجها عن طريق الخطأ؟ (فيديو)
منوعات
12:54
زوجة ميسي في موقع حرج بعد مباراة... هل قبلت زميل زوجها عن طريق الخطأ؟ (فيديو)
6
منوعات
12:24
وفاة مسنة عمرها يفوق الـ90 عاما... داهمت الشرطة منزلها وبعد ساعات ماتت بسكتة قلبية!
منوعات
12:24
وفاة مسنة عمرها يفوق الـ90 عاما... داهمت الشرطة منزلها وبعد ساعات ماتت بسكتة قلبية!
7
صحف اليوم
23:59
كيف تم توقيف العميل الروسي في لبنان؟ اليكم كامل الرواية (الاخبار)
صحف اليوم
23:59
كيف تم توقيف العميل الروسي في لبنان؟ اليكم كامل الرواية (الاخبار)
8
صحف اليوم
00:50
موجة نزوح سورية جديدة...(نداء الوطن)
صحف اليوم
00:50
موجة نزوح سورية جديدة...(نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More