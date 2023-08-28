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عبود يؤكد استمرار الزخم الكبير في حركة الوافدين الى لبنان حتى منتصف أيلول
أخبار لبنان
2023-08-28 | 08:06
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عبود يؤكد استمرار الزخم الكبير في حركة الوافدين الى لبنان حتى منتصف أيلول
أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان "استمرار الزخم الكبير في حركة الوصول الى لبنان لتاريخ اليوم"، مشيراً الى ان "حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لا تزال تسجل وصول بين 130 الى 135 طائرة يومياً".
وأكد عبود استمرار الوتيرة المرتفعة في حركة الوافدين الى لبنان حتى منتصف أيلول المقبل، معلناً ان "حركة الوافدين تظهر وصول حوالي 700 ألف شخص إلى لبنان خلال آب، و"هذه الحركة لم يشهدها لبنان منذ سنوات".
وإذ توقع عبود أن يصل عدد الوافدين الى لبنان بين أوائل حزيران الماضي حتى نهاية أيلول المقبل حوالي مليوني شخص"، أعلن ان "نسبة السياح العرب والأجانب من الوافدين تتراوح بين 35% و38%"، مشيراً الى ان "حركة السياح العرب من عراقيين وأردنيين ومصريين شبه دائمة في لبنان وعلى مدار العام".
وفي تطور لافت، كشف عبود عن حركة قدوم قوية الى لبنان خلال أيلول وتشرين الأول المقبلين من دول أوروبا الشرقية، حيث سيكون هناك وفود يومية من هذه الدول ككرواتيا وليوبليانا سلوفانيا وغيرها الى لبنان، مشيراً الى أن هذه الجنسيات لم تكن تزور لبنان سابقاً وبالتالي قدومها إيجابي جداً وسيشكل دعماً قوياً للقطاع السياحي والإقتصاد الوطني".
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