لقاء سيدة الجبل: تنفيذ القرار1701 بموجب الفصل السابع كفيل بحماية سيادة لبنان وإعادة السلام والنمو الاقتصادي

جدّد "لقاء سيدة الجبل" تأكيده على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي أوقف حرب تموز 2006، والذي نصّ أيضاً على أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 و1680، ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، على أن تكون الأراضي اللبنانية خالية من المجموعات المسلحة وخاضعة لسلطة القوى الشرعية فقط، محذّرا من أنّ الوضع الراهن يعطي شرعية دولية لحزب الله كأمر واقع ويلغي الدولة اللبنانية.



وذكّر اللقاء في بيان، بعد اجتماعه الدوري الإلكتروني، أن القرار 1701 كان قد حمّل حزب الله المسؤولية عن بدء الحرب "منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006"، فهو يشدّد على ضرورة الانتقال من حالة "الوقف الفوري لكامل الاعمال الحربية" كما نص البند الأول من القرار، إلى حالة "الوقف الدائم لإطلاق النار" كما تنصّ عليه البنود 8 و9 و10 من القرار.



وفي السياق،طالب لقاء سيدة الجبل الحكومة اللبنانية بابداء التزامها الكامل بتحقيق حلّ طويل الأمد، كما تنصّ عليه المادة التاسعة من القرار، وبإظهار خطوات عملية في هذا الاتجاه، لكي لا يبقى لبنان ساحة لتبادل الرسائل الإقليمية ولتوفير أعلى درجات الأمن للجنوبيين واللبنانيين في آن معاً.



كما طالب بوضع القرار 1701 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكي لا يبقى أمن لبنان واللبنانيين رهينة حسابات فئة منهم، ولكي لا تتحوّل الدولة اللبنانية إلى مجرد غطاء سياسي وديبلوماسي لحزب الله.



ورأى لقاء سيدة الجبل أن اوضح صور السيادة والاستقلال تكمن في تنفيذ الدستور وقرارات الشرعية الدولية، كما أنّ وضع القرار 1701 تحت الفصل السابع يعني الاستقلال للبنان من الاحتلال الايراني، السلام لأهله والتقاعد لحزب الله.



وأكد في الختام للشعب اللبناني أن تنفيذ القرار 1701 بموجب الفصل السابع، كما لكل القرارات الدولية ذات الصلة، كفيل بحماية سيادة لبنان وبإعادة السلام ومسيرة النمو الاقتصادي.