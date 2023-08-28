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بقايا مبيدات في بعض ماركات الارز في البقاع

أخبار لبنان
2023-08-28 | 08:59
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بقايا مبيدات في بعض ماركات الارز في البقاع
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بقايا مبيدات في بعض ماركات الارز في البقاع
سحبت مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع عينات من بعض ماركات الارز من المحال التجارية، وذلك بناء على توجيهات المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة  محمد ابو حيدر.

وجاءت النتيجة غير مطابقة للمواصفات لانها تحتوي على بقايا مبيدات، وقد اخذت اشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع بتلفها برفقة امن الدولة مكتب زحلة.

أخبار لبنان

وزارة الاقتصاد

مبيدات

الارز

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