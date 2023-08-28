حميه من السرايا: بحثت مع ميقاتي في موضوع المطار

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية في موضوع المطار.



وتمنى حميه على ميقاتي أن يكون هذا الموضوع على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء البند المتعلق بمصلحة الملاحة الجوية وتعيين الاشخاص الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ونكون بذلك قد وفرنا العديد المناسب للمطار ولمصلحة الملاحة الجوية.



وقال:"عرضت لميقاتي أننا في صدد اجراء دورات تدريب، عبر منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو"، للموظفين الجدد او الموظفين الحاليين الذين لم يخضعوا سابقا لدورات تدريبية. كما وضعته في صورة المشاريع التي نحن في صدد تنفيذها لتنظيف مجاري مياه الامطار، وفقا لما قرره مجلس الوزراء، وأن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بند يتعلق بصيانة الطرق".