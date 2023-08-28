وليد جنبلاط استقبل شيخ العقل... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، يرافقه قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.



وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع والمستجدات العامة.