وزير الخارجية تابع إجتماعاته في نيويورك

تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب اليوم إجتماعاته في نيويورك، فإلتقى مع الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية اليونيفيل.



وكان الوزير بوحبيب قد التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والغابون والموزامبيق بصفتهم اعضاء غير دائمين في مجلس الامن وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الافريقي، لبحث مسألة تجديد ولاية اليونيفيل أيضًا.



تلى ذلك اجتماع بين وزير الخارجية اللبناني ووكيل الامين العام للشؤون الانسانية والاغاثة مارتن غريفيث لمناقشة مسألة النزوح السوري في ضوء المستجدات الاخيرة.