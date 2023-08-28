وزارة التربية: لعدم الأخذ بالشائعات حول خبر توزيعها استمارة لدعم العائلات المحتاجة

نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول توزيع وزارة التربية استمارة لدعم العائلات المحتاجة للوازم التربوية والزي المدرسي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات، محتفظة بحقها في الإدعاء الشخصي على مروجي الشائعات والذين يقفون خلفها .