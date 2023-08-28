نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات

نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى

أكد الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله أنهم جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك، قائلا: "لكن لا نتسوّل الحوار من أحد".



واعتبر نصر الله أن الحوار الوحيد المفتوح في البلد ويمكن ان يعوّل عليه هو حوار حزب الله والتيار الوطني الحر ونحن في حوار مع التيار بالنيابة عن حزب الله وليس عن بقية حلفائنا والأصدقاء. وقال: "عرض علينا موضوع اللامركزية الإدارية المالية وإذا اتفقنا على مسودة ما فإننا معنيون بمناقشتها مع الفرقاء".



وتطرق نصرالله الى ملف التجديد لليونيفل، قائلا: "يريدون من قوات "اليونفيل" أن تعمل عند الاسرائيلي وجواسيس عندهم، وحيث لا تستطيع كاميرا التجسس ان تصل المطلوب ان تقوم بذلك كاميرات اليونيفيل".



وأضاف: "مجلس الأمن الدّولي لا يرى ما تقومُ به إسرائيل في لبنان من خروقات واعتداءات".



وفي كلمة له في ذكرى التحرير الثاني، لفت نصر الله الى أن تحرير الجرود كان تجربة أخرى لنجاح معادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان.



وقال: "لبنان كان جزءًا من خريطة دولة الخلافة الداعشية وكان حضور داعش في البقاع قاعدة انطلاق للامتداد الواسع". وأضاف: "الجماعات المسلحة اعتمدت الأراضي اللبنانية قاعدة لارسال السيارات المفخخة كما فعلوا، وللتوسع في الأراضي اللبنانية وهددوا بالتوسع في البقاع والوصول الى بيروت والمزيد من العدوان باتجاه سوريا".



وحول التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، قال نصر الله: "يبدو أن الإسرائيلي لم يعد يأخذ الدروس والعبر، لأنهم يعيدون الأخطاء القاتلة نفسها التي ارتكبوها سابقا".



وأضاف: "الاسرائيليون يغفلون أن المقاومة في الضفة هي ارادة الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب يقاتلهم منذ 75 عاما وعندما كانت ايران يحكمها الشاه حليف الكيان الصهيوني كان الشعب الفلسطيني يقاتل في الضفة وغزة وداخل وخارج أراضي الـ48".



وشدد على أن "أي اغتيال ينفّذ على الأراضي اللبنانية يطال لبنانيا او فلسطينيا او سوريا أو ايرانيا او غيرهم، بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي"، قائلا: "لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات ولن نقبل على الاطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة وعلى الاسرائيلين ان يفهموا هذا جيدا".

وأضاف: "على العدو أن يعترف أنه في مأزق وجودي ولن يجد حلولا مهما اجتمعت قيادته ولو استشاروا كل خبراء العالم فلن يستطيعوا الخروج من مأزقهم".