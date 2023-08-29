هيكتور الحجار: علمنا مثل بقيّة المواطنين عبر وسائل الإعلام بتسلّم الدولة اللبنانية الداتا الخاصة بالنازحين السوريين

علمنا مثل بقيّة المواطنين عبر وسائل الإعلام بتسلّم الدولة اللبنانية الداتا الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضيّة، كما علمنا وبنفس الطريقة عن إجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم في السرايا خُصّص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان. أمام هذه المواضيع…
— Hector Hajjar (@HectorHajjar) August 29, 2023
علمنا مثل بقيّة المواطنين عبر وسائل الإعلام بتسلّم الدولة اللبنانية الداتا الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضيّة، كما علمنا وبنفس الطريقة عن إجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم في السرايا خُصّص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان. أمام هذه المواضيع…