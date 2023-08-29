أبو فاعور: اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني فلن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة

أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل بو فاعور أن الحل في لبنان هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبنية حكم جديدة قادرة على تنفيذ واقرار مشروع اقتصادي - اجتماعي.ورأى أبو فاعور، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن الواضح ان ارادة التسوية لم تنتصر او تفاحة التسوية لم تسقط وبالتالي ننتظر شهر ايلول الذي اعتقد انه سيكون حافلا بالموفدين الاجانب الذين سيأتون الى لبنان.واشار إلى أن هناك حديث عن اكثر من موفد قد يأتي الى لبنان واكثر من طرح، مكررا أنه اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني من النواب والكتل السياسية اللبنانية، بإرادة حقيقية للتسوية لن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة.واعتبر أبو فاعور أن ارادة التسوية يجب أن تنبع من الداخل، لافتا إلى أن كل الذي يجري هو اضاعة للوقت لانه في النهاية سنجلس جميعا الى طاولة واي يكن شكل هذه الطاولة سنجلس الى طاولة التسوية والتسوية الداخلية، بمؤازرة خارجية هي التي يمكن ان تقودنا من الخروج من هذا المستنقع الذي نحن فيه.قال :" هناك من يرفض التسوية بالشكل، وهناك من يرفضها بالمضمون حتى الان ليس هناك من مؤشرات بالمواقف على ضفتي النقاش ، طبعا المسؤوليات ليست متوازية ومتوازنة هناك مسؤوليات مختلفة ولكن حتى اللحظة لا يبدو ان هناك ارادة داخلية ، ربما ربطا بحسابات داخلية، وربما ربطا بارادات خارجية لا يبدو ان هناك ارادة حقيقية للتسوية".