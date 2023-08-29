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"الجمهورية القوية" تسلّم عويدات الإخبار الذي أعدّته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان

سلّم وفد نيابي من تكتل الجمهورية القوية مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الإخبار الذي أعدّه التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

وقد اعتبر الوفد ان التدقيق فرصة حقيقية لمحاسبة الفاسدين.