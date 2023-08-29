معلومات الـLBCI: لبنان لم يتسلم بعد داتا النازحين السوريين من الـunhcr

علمت الـLBCI أن لبنان لم يتسلم داتا النازحين بعد من الـunhcr.



كما افادت معلومات الـLBCI بأن الأمن العام يعمل حاليا على إنجاز آلية لضمان سرية البيانات تتوافق مع المعايير الدولية لكنها لم تنته بعد وذلك وفقاً للإتفاق الذي وُقّع بين لبنان والتunhcr في ٨ آب الماضي والذي قضى بموافقة الunhcrـ على تسليم لبنان الداتا بعد إنجاز الإجراءات التقنية والعملية.