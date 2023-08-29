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السفير مجتبى أماني: عبداللهيان يصل غدًا إلى لبنان والزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار البلد

أخبار لبنان
2023-08-29 | 10:47
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السفير مجتبى أماني: عبداللهيان يصل غدًا إلى لبنان والزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار البلد
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السفير مجتبى أماني: عبداللهيان يصل غدًا إلى لبنان والزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار البلد

السفير مجتبى أماني: عبداللهيان يصل غدًا إلى لبنان والزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار البلد

كتب السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني عبر منصة "إكس" أن "وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان يصل يوم غد الأربعاء إلى لبنان، وعلى جدول أعماله محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات إهتمام مشترك."

ورأى أن هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره.
 

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