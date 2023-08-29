1min

الحلبي بحث مع ممثلي المكاتب التربوية في الأحزاب في التحضيرات لإنطلاق العام الدراسي والتقى وفدًا من جامعة فينيسيا

الحلبي بحث مع ممثلي المكاتب التربوية في الأحزاب في التحضيرات لإنطلاق العام الدراسي والتقى وفدًا من جامعة فينيسيا

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي لقاءً تشاوريًا مع عدد من ممثلي المكاتب التربوية في الأحزاب اللبنانية، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل في الوزارة. وتناول البحث التحضيرات لإنطلاق العام الدراسي الجديد.



وأشاد المجتمعون بالجهود التي تبذلها وزارة التربية لجهة تأمين مستلزمات العام الدراسي وخصوصًا مطالب الأساتذة.



وشرح الوزير للمجتمعين التحضيرات ونتائج جلسة مجلس الوزراء الذي كان متفهمًا ومتعاونًا لجهة جدولة الإعتمادات اللازمة لتأمين بدل إنتاجية للمعلمين.



ولفت إلى أنه يسعى من خلال الإجتماعات والإتصالات المفتوحة مع جميع المعنيين والمختصين إلى تأمين الأموال التي أقرت للتربية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وبالسرعة المطلوبة ليتسنى إطلاق عام دراسي جديد آمن ومستقر.



واجتمع الحلبي مع رئيس جامعة فينيسيا الدكتور عماد زبيب ومحامي الجامعة الدكتور علي رحال، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، واطلع منهم على نشاط الجامعة وهنأهم بنيلها الإعتماد من مؤسسة عالمية، مشيدًا بتغطية نحو 84 في المائة من طلابها بدعم الأقساط كونها مؤسسة لا تبغي الربح.