الكتائب: لتحصين عمل القوات الدولية وامتثال الحكومة للقرارات الأممية وتنفيذها بما يسمح بحصر السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية

رفض حزب الكتائب أي محاولة لتكبيل عمل القوات الدولية او المس بالصلاحيات الممنوحة لها بقرارات دولية سابقة وعلى رأسها ال 1701 الذي حمّل حزب الله مسؤولية اندلاع الحرب ونصّ على أن تبسط الحكومة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 و1680.



وطالب المكتب السياسي، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، المجتمع الدولي بتحصين عمل القوات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة لتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملاً وتنفيذ القرارات الدولية بشكل كامل بما يسمح بحصر السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية.



ودعا الحكومة الى الامتثال فوراً للقرارت الدولية والتعاون التام مع المجتمع الدولي لتنفيذها بعيداً من أي ذرائع.



ورأى حزب الكتائب أن كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد التدخل الايراني في الشأن الرئاسي اللبناني وان التعطيل الذي يمارسه حزب الله يندرج في هذا الإطار، معتبرا أن البلد مخطوف من قبل حزب الله الذي أطاح بكل الآليات والمهل الدستورية وأصول اللعبة الديمقراطية وذهب مجدداً الى لعبة هدر الوقت بانتظار فرض إرادته على كل اللبنانيين.



ورفضت الكتائب الانجرار معه في هذه اللعبة إن كان في إطار الجلسات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية التي أصبحت بمثابة تعيين رئيس للجمهورية.



وأخيرا دعا حزب الكتائب جميع الحريصين على لبنان الى التكاتف وتشكيل جبهة وطنية شاملة تعمل على استعادة لبنان ومؤسساته بكل الوسائل السلمية المتاحة ويدعو المجتمع الدولي الى مؤازرته في مهمته.