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المالية: تحويل رواتب القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين إلى مصرف لبنان

المالية: تحويل رواتب القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين إلى مصرف لبنان

أعلنت وزارة المالية أن مديريتي الصرفيات والخزينة قد حولتا إلى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين وكذلك معاشات المتقاعدين.