"لبنان القوي" يحذر من المحاولة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.وحذر التكتل من المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية، معتبرًا أن النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم.ودعا حاكمية مصرف لبنان إلى أن تقدم طوعًا كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد إمتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار إلى إستكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي يبنى على أساسه كيفية إستكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية.واعتبر أن إنتخاب رئاسة الجمهورية هو إستحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب، والتكتل ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة.وفي ما يخص المسعى الفرنسي، فأبلغ تكتل لبنان القوي الموفد الرئاسي لودريان موقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصورًا بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس وإسمه وبمدة زمنية محدودة جدًا تنتهي إما بانتخاب المرشح المتفق عليه وإلا الإستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس إلى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية.