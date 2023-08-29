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القرام بعد قرار رفع تعرفة خدمات هيئة "أوجيرو": الجباية الرسمية لن تكون الا بالليرة اللبنانية
أخبار لبنان
2023-08-29 | 13:01
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القرام بعد قرار رفع تعرفة خدمات هيئة "أوجيرو": الجباية الرسمية لن تكون الا بالليرة اللبنانية
أكد المكتب الاعلامي للوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم أن الجباية الرسمية لن تكون الا بالليرة اللبنانية بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر "أوجيرو" ٤٢٠ ألف ليرة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة "أوجيرو"، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023، مع إعلان موزعي الانترنت غير المرخّصين زبائنهم بأنه سيتم زيادة اسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول 2023 وبانه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة ٢٥ دولار أميركي متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء.
وأكدت وزارة الاتصالات أنها تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، مشددة على أن أي شركة أو أي موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الاميركي، فسيتم ملاحقته قضائياً.
وطالبت وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية.
أخبار لبنان
القرم
اوجيرو
الاتصالات
الجباية
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